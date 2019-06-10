HABER

Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ehliyetsiz sürücü Murat D.

Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ehliyetsiz sürücü Murat D. (18), polisi görünce kaçmaya çalışırken otomobiliyle önce ekip aracına, ardından bariyerlere çarptı.
Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kullandığı 07 CAY 23 plakalı otomobille ara sokaktan caddeye çıkış yapan ehliyetsiz Murat D., yolda bulunan ekip aracını görünce heyacanlandı. Otomobiliyle polis aracına çarpan Murat D., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken bu kez aracıyla bariyerlere çarptı. Gözaltına alınan Murat D.'nin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Murat D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptıEhliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sürücüsü kazada yaralandıOtomobil sürücüsü kazada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.