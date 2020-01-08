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  4. Ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

Ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

SAKARYA?nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

SAKARYA?nın Karasu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, ehliyeti olmayan Eray Sarıöz (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sabah saat 06.30 sıralarında, Karasu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eray Sarıöz idaresindeki 67 VA 287 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Eray Sarıöz?ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ehliyeti olmayan Eray Sarıöz?ün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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