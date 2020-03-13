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Ehliyetsiz sürücüler drone'a yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Eskişehir'de drone ile denetim yapan trafik ekipleri, ehliyetsiz ya da ehliyeti alınan sürücülerin yanlarındaki kişilerle yer değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin değişik noktalarında drone ile yaptıkları uygulamada, ehliyetsiz ya da ehliyeti geri alınan sürücülerin, uygulama noktasını gördükleri anda araçlarını durdurup, yanındaki başka sürücü ile yer değiştirme anları drone ile görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen bu sürücülere, cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullananlara ve son 1 ayda diğer kuralları ihlal ettiği drone ile tespit edilen 146 kişinin sürücü belgesine ve tescil plakasına 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 liralık para cezası kesildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir drone

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