HABER

Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de ehliyetsiz araç kullanan sürücüler, kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı.Kaza, Kırıkkale’de Bahşılı ilçesinde bağlı Hisar köyü Tavşan Pınarı mevkisinde medyada geldi.

Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de ehliyetsiz araç kullanan sürücüler, kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı.
Kaza, Kırıkkale’de Bahşılı ilçesinde bağlı Hisar köyü Tavşan Pınarı mevkisinde medyada geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen H.D. idaresindeki 06 CNT 13 plakalı otomobil ile karşı yoldan gelen H.S. idaresindeki 06 AU 7242 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan tahkikat sonrası H.D. ile H.S.’nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı sürücülere idari para cezası uygulandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Samsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltıSamsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltı
Adana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildiAdana'da 541 motosiklet sürücüsüne 496 bin 851 lira ceza kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.