HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ehliyetsiz sürücünün Ankara- Bursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

Ehliyetsiz sürücünün Ankara- Bursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

23.12.2020 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kısıtlama saatlerinde Ankara’dan geldiklerini belirten 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu.

Bursa’da kısıtlama saatlerinde Ankara’dan geldiklerini belirten 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Yanlarında izin belgesi olmayan 2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araç içinde arama yaptı. Polisin yaptığı soruşturmada sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 VLA 90 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mustafa E., ve Hilal C., Ankara’dan geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.
Hareketlerinden şüphelendiler
2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Sivil trafik ekiplerinin yaptığı aramada herhangi bir vurguya rastlanmazken, Mustafa E.,’nin daha önce geçici süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
12 bin TL ceza yediler
Sürücü ve Hilal C.,’ye Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ayrıca Mustafa E.,’ye 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Koronavirüs aşısında KDV oranı belli olduKoronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüsten hayatını kaybetti! Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Uzungöl'de harekete geçiliyor! Yıkımlar başlıyor

Harekete geçiliyor! Hepsi yıkılacak

Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Yüksekova beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bakan Koca'nın açıklama yapacağı saat belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.