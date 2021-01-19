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  4. Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı

19.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın başından yaralandı.

Bursa’da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın başından yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan başhekim yaptı.
İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin çarptığı kadına ilk müdahaleyi Devlet Hastanesi Başhekimi yaptı. Kaza saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Sargın’a (52) karşı yönden gelen 16 ZU 144 plakalı kamyonetin sürücüsü Hayri Uğur (17) çarptı. Kazada yola savrulan Sargın, başından yaralandı. Kaza yerine 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aybars Alemdaroğlu yaptı. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Hayri Uğur, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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