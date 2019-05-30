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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı polis çift ile kızları yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 02:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, babasından izinsiz otomobilini alan ehliyetsiz sürücü H.A.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, babasından izinsiz otomobilini alan ehliyetsiz sürücü H.A. (17), yolda yürüyen polis çift ile kazılarına çarptı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, geç saatlerde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi Dünya kavşağında meydana geldi. Babasından izinsiz 38 EJ 236 plakalı otomobili alan H.A., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda yürüyüş yapan polis memuru Abidin Zöngör (44), polis memuru eşi Zeynep Zöngör (41) ve kızları Hatice Nur Zönger'e (16) çarptı. Kontrolünü kaybeden sürücü ardından da park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 204 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Hayrullah A. ise, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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