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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı zihinsel engelli birey öldü

09.08.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde feci bir kaza yaşandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı engelli bir kişi yaşamını yitirdi. Ehliyetsiz sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı zihinsel engelli birey öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.

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Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat engelli
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