Ehliyetsiz sürücünün çarptığı zihinsel engelli birey öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.O.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.

Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

