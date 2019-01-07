İSTANBUL (AA) - Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı cip, apartmana çarptı.

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Karadeniz Caddesi, Kıvrım Sokak'ta Mehmet E. isimli sürücü, park halindeki 34 MM 0589 plakalı cipini ısıtmak için çalıştırdı.

Hareket eden aracı durduramayan sürücü, önce kamyonet ve motosiklete, ardından da bir apartmanın bodrum katındaki daireye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını tespit ederek, işlem yaptı.

Kaza sonrası hasar gören araç, polisin yaptığı incelemenin ardından çekiciyle kaldırıldı. Cipin çarptığı evde ise hasar meydana geldi.

