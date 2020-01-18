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  4. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet duvara çarptı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet duvara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarındaki evin eklentisinin duvarına çarptı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17) yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Türkan Çakmak'a (40) ait evin eklentisinin duvarına çarparak yıktı. Kazada, evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası kaçan Hüseyin İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çok korktuğunu belirten ev sahibi Türkan Çakmak, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.
Hüseyin İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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