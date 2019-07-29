HABER

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 20:55 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, belediye otobüsü ile çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Gider (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada sürücü Gider ile otomobildeki Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı. Belediye otobüsünde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gider ve Akıncı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Gider'in ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı otomobilin ise kendisine ait olmadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldıBoğulma tehlikesi geçiren çocuk son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.