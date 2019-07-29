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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde emniyet kemeri takmadıkları ileri sürülen 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Fesleğen Mahallesi Emek Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Berkay G. (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.A. (39) idaresindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berkay G. ile Eral A. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Berkay G.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yaralıların ayrıca emniyet kemeri takmadıkları ve kafalarını ön cama vurdukları öne sürüldü. Hurdaya dönen otomobilin ön camındaki kafa izleri kazanın şiddetini gözler önüne sererken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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