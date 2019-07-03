HABER

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

  KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kız arkadaşı yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A. (17) yönetimindeki 41 H 0412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, sürücü M.A. ve kız arkadaşı Ç.A.'yı otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Husumetlisini vurdu, polise teslim oldu: 1 ölü (2)Husumetlisini vurdu, polise teslim oldu: 1 ölü (2)
Kahta'da trafik kazası: 3 yaralıKahta'da trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.