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Ehliyetsiz sürücünün otomobili bağlandı, ortada kalan sürücüyü polis ekipleri evine bıraktı

27.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü, denetlemedeki polis ekiplerine takıldı.

Bursa’da ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü, denetlemedeki polis ekiplerine takıldı. Muayenesi de bitik olan otomobil trafikten men edilirken, yolda kalan sürücü ise polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda uygulama yapan trafik ekipleri, tüm araçları tek tek kontrol etti. Uygulamada durdurulan 53 EA 208 plakalı otomobil sürücüsü Vahid H.’den izin belgesini istedi. Şahıs hastaneden geldiğini ve belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine ekipler sürücüden ehliyetini istedi ancak ehliyetinin olmadığı da ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada araç muayenesinin de geçtiği belirlenmesi üzerine otomobil ekipler tarafından bağlandı. Sürücü Vahit H.’ye ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı 2 bin 500 lira ceza kesilirken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Otomobili otoparka çekilen yaşlı adam trafik ekipleri tarafından polis arabasıyla evine kadar götürüldü.

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