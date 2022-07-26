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  4. Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı! Şoke eden anlar kamerada

Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı! Şoke eden anlar kamerada

26.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. İşlem yapılmasına engel olmak isteyen ehliyetsiz sürücünün yakınları polisin sırtına şişe atarak saldırdı. Polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazıyla müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda gözaltına alınan M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı! Şoke eden anlar kamerada

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün gece saat 22.15 sıralarında ehliyetsiz olduğu iddiasıyla bir sürücüye işlem yapmak isteyen trafik polisleri ile sürücünün yakınları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine takviye ekipler geldi.

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Ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbedede polisin sırtına şişeler fırlatıldı.

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Olayda gözaltına alınan M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından "Görevi Yaptırmamak- Tehdit Hakaret- Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Arnavutköy
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