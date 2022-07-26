Ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı! Şoke eden anlar kamerada

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün gece saat 22.15 sıralarında ehliyetsiz olduğu iddiasıyla bir sürücüye işlem yapmak isteyen trafik polisleri ile sürücünün yakınları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine takviye ekipler geldi.

Ehliyetsiz sürücünün yakınlarıyla polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbedede polisin sırtına şişeler fırlatıldı.

Olayda gözaltına alınan M.M., Z.M., M.M. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından "Görevi Yaptırmamak- Tehdit Hakaret- Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

