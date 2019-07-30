Ehliyetsiz sürücünün yaptığı kaza, kamerada

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Emek Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Berkay Gider (20) yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen otomobil sürücüsü Gider ile yanındaki arkadaşı Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı. Belediye otobüsündeki yolcular ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı otobüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp, belediye otobüsüne çarptığı görüldü.

FOTOĞRAFLI



