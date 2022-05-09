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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı! "Katil oldum" diyerek ağladı

09.05.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Korkunç kazada motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü Serdar B. (29) ağır yaralanırken, kız arkadaşı Zozan Gönel (25) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise "Katil oldum" diye gözyaşı döktü.

Antalya'daki feci kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görkem Sabri Ş. yönetimindeki plakalı otomobil ile Serdar B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜREKLENEREK YANDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip yanarken, sürücü Serdar B. ve kız arkadaşı Zozan Gönel yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri Zozan Gönel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Serdar B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, 'KATİL OLDUM' DİYE AĞLADI

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise olay yerinde 'Salın beni, ben katil oldum' diyerek gözyaşı döktü. Görkem Sabri Ş., ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

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"EVE BIRAKACAKTI"

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Serdar B.'nin babası Murat B., "Ben havalimanındaydım, onlarla AVM’nin önünde buluştuk. Oğlum, kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra eve gelecekti. Yolda gelirken kaza yapmışlar. Araba gelip onlara çarpıyor. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış, 100 metre sürüklemiş” dedi.

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Kazayı gören görgü tanığı Mehmet Bayram ise "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Araç sağımızdan geçip, sol taraftaki şeride geçti. Ondan sonra motosiklete çarptı. Yangını da biz söndürdük. En son kaza yaptı ve can aldı” diye konuştu. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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