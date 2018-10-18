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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan K. (21) yönetimindeki 67 TG 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Ardından karşı yönden gelen Mustafa U.'nun (33) kullandığı 67 AAD 695 plakalı otomobile çarpan otomobil devrildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Emirhan K. ve çarptığı aracın sürücüsü Mustafa U., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Emirhan K.'nin yapılan muayenesinde 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyeti olmadığı da öğrenilen Emirhan K.'ya çeşitli suçlardan yaklaşık 4 bin lira ceza kesildi ve aracı otoparka çekildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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