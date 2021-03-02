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Ehliyetsiz ve alkollü sürücüler polisten kaçamadı

02.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücüler polisten kaçamadı

Adıyaman’da polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada ehliyetsiz ve alkollü sürücüler tek tek yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Trafo kavşağında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Y.U.

Adıyaman’da polis ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada ehliyetsiz ve alkollü sürücüler tek tek yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Trafo kavşağında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Y.U. idaresindeki otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Y.U.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uyguladı.
Polis ekipleri yine uygulama kapsamında İ.Y, isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde sürücünün 120 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün aracı çekiciyle otoparka çekilirken sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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