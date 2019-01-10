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Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü İbrahim K.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü İbrahim K. (20), yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay ve Ersan Arıkan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih B. yönetimindeki 01 AB 806 plakalı otomobil, İbrahim K. yönetimindeki 80 LD 365 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada yaralanan, iddiaya göre ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü İbrahim K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden İbrahim K.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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