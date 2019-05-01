Ehram eski popülerliğine kavuşuyor

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin projesi olarak PRODES tarafından onaylanan ve Erzurum’un en önemli yöresel ögelerinden biri olan ehram kumaşının dokunacağı ve çeşitli hediyelik eşyaların da tasarlanacağı atölye açıldı.

Geçmişte özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Van ve Kayseri gibi illerde kadınlar tarafından örtünmek amacıyla kullanılan ve koyun yününden üretilen kumaşlardan yapılan ehram, halen söz konusu iller başta olmak üzere birçok kentteki kadınlarca geleneksel giysi olarak kullanılıyor.

Erzurum’un tescilli ürünü olan ehram artık geçtiğimiz ay kurulan atölyelerde hediyelik eşya olarak üretilerek tüm Türkiye’ye ve dünyaya satılacak.

Açılışta konuşan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, ehramın artık giysi dışında hediyelik eşyalarda kullanıldığını ifade ederek "30 yıl öncesine kadar on enden ikisinde bulunan Ehram tezgahı tamamen ortadan kalktı ve ehram unutuldu. Yöre kadınının dış giysi olarak kullanmaya devam etmesi üzerine Bayburt’tan tezgahlar getirildi. Kışın sıcak yazın serin tutan ehram kumaşı koyunun sırtından alındığı şekli ile yıkanıp elde yün taraklarla taranarak, Teşi denilen aletle elde eğrilerek iplik haline getirilmekte ve yine el tezgahlarında dokunup kullanıma hazır hale gelmektedir. Giysi dışında ev tekstilinde kullanılmaya çalışılmaktadır ama henüz çok iyi bir tanıtımı olamamıştır" dedi.

Tanıtım sonrası misafirlere ehramdan yapılan hediyelik eşyalar hediye edildi.



