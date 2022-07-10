Eid Mubarak ne demek? Eid Mubarak cümlesinin Türkçesi nedir?

Eid Mubarak ve Eid Al Adha Mubarak sözlerinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 9 Temmuz Cumartesi gününde başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz'a dek devam edecek. Bayram ile beraber Eid Mubarak ve Eid Al Adha Mubarak sözleri sosyal medyada çokça gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar bu cümle öbeğinin anlamını merak ediyor. Peki Eid Mubarak ne demek?

EİD MUBARAK NE DEMEK?

Arapça bir sözcük olan Eid mubarak Kurban Bayramı'nda sıklıkla kullanılıyor. Kelime öbeğinin anlamı da merak ediliyor. Eid mubarak, "kutsanmış bayram" anlamına geliyor.

Eid mubarak yalnızca Arap Müslümanlar tarafından değil dünyanın dört bir yanında yaşanan, farklı milletlerden olan Müslümanlar tarafından da kullanılıyor.

Sosyal mecrada yer alan Eid mubarak etiketi kullanılarak, ülke veya ırk fark etmeksizin Müslümanlar tarafından ortak bir dil oluşturuluyor ve Kurban Bayramı kutlanıyor.

EID MUBARAK CÜMLESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kutsanmış bayram anlamına gelen bu kelime öbeği, aslında "İyi bayramlar" anlamında kullanılmaktadır.



