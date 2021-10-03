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Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı! "Efsanenin aksine matematikte iyiydi"

03.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 yılına ait olan lise karnesi ortaya çıktı. Nobel Ödülü kurumunun sosyal medya hesabından yayınladığı karne incelendiğinde, yaygın olarak bilinenin aksine Einstein’ın, lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğu ortaya çıktı.

Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesi ortaya çıktı! "Efsanenin aksine matematikte iyiydi"

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

"EFSANENİN AKSİNE MATEMATİKTE İYİYDİ"

Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.

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DHA

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