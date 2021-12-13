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Einstein'ın görelilik kuramı formüllerini yazdığı defter 13 milyon dolara satıldı

13.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Einstein'ın görelilik kuramı formüllerini yazdığı defter 13 milyon dolara satıldı

Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, bilimsel bir el yazması belge için rekor fiyata ulaşıldı.

1915 yılında yayımlanan Genel Görelilik Kuramı'nın, yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor.

Müzayedede satılan 54 sayfalık belge, kuramın formüle edildiği iki defterden birisi.

El yazması formüller 1913-1914 arasında Einstein ve İsviçreli meslektaşı Michele Besso tarafından kağıda döküldü.

Christie's Müzayede Evi, notların Besso sayesinde korunduğunu duyurdu.

Müzayede evindeki uzmanlardan Vincent Belloy, "Einstein çok az notunu saklayan birisi. Yani bu el yazmalarının korunup bizlere kadar gelmesi, olağanüstü bir durum" dedi.

Siyah dolma kalemle yazılmış hesaplamaların olduğu defterde, görelilik kuramı öncesinde Einstein'ın yaptığı bazı hatalar da görülebiliyor.

Christie's açıklamasında söz konusu belgelerin dünya çapında koleksiyonerleri cezbettiği söyleniyor.

54 sayfalık defteri satın alan kişinin kimliği ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz Mayıs'ta, kuramın ünlü formülü E=mc²'nin yazılı olduğu Einstein tarafından yazılmış mektup, 1,2 milyon dolara satılmıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1133773746634928128?s=20

Genel Görelilik Kuramı'nda Albert Einstein, kendi dönemine kadar fizik dünyasını domine eden Isaac Newton'un kütle çekim kuramını geliştirerek, zamanı da bir boyut olarak devreye soktu ve uzay-zaman kavramını ortaya çıkardı.

Gezegenlerin yörüngede kalmasından kara deliklere, hatta her gün kullandığımız navigasyon cihazlarına kadar etki eden bu teoriyi anlayabilmek ve anlatabilmekse oldukça güç.

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