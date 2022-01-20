HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Einstein'ın görelilik kuramı formüllerini yazdığı defter 13 milyon dolara satıldı

Einstein'ın görelilik kuramı formüllerini yazdığı defter 13 milyon dolara satıldı

20.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Einstein'ın görelilik kuramı formüllerini yazdığı defter 13 milyon dolara satıldı

Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada yaklaşık 13 milyon dolara satıldı.

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, bilimsel bir el yazması belge için rekor fiyata ulaşıldı.

1915 yılında yayımlanan Genel Görelilik Kuramı'nın, yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor.

Müzayedede satılan 54 sayfalık belge, kuramın formüle edildiği iki defterden birisi.

El yazması formüller 1913-1914 arasında Einstein ve İsviçreli meslektaşı Michele Besso tarafından kağıda döküldü.

Christie's Müzayede Evi, notların Besso sayesinde korunduğunu duyurdu.

Müzayede evindeki uzmanlardan Vincent Belloy, "Einstein çok az notunu saklayan birisi. Yani bu el yazmalarının korunup bizlere kadar gelmesi, olağanüstü bir durum" dedi.

Siyah dolma kalemle yazılmış hesaplamaların olduğu defterde, görelilik kuramı öncesinde Einstein'ın yaptığı bazı hatalar da görülebiliyor.

Christie's açıklamasında söz konusu belgelerin dünya çapında koleksiyonerleri cezbettiği söyleniyor.

54 sayfalık defteri satın alan kişinin kimliği ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz Mayıs'ta, kuramın ünlü formülü E=mc²'nin yazılı olduğu Einstein tarafından yazılmış mektup, 1,2 milyon dolara satılmıştı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1133773746634928128?s=20

Genel Görelilik Kuramı'nda Albert Einstein, kendi dönemine kadar fizik dünyasını domine eden Isaac Newton'un kütle çekim kuramını geliştirerek, zamanı da bir boyut olarak devreye soktu ve uzay-zaman kavramını ortaya çıkardı.

Gezegenlerin yörüngede kalmasından kara deliklere, hatta her gün kullandığımız navigasyon cihazlarına kadar etki eden bu teoriyi anlayabilmek ve anlatabilmekse oldukça güç.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kocaeli'de akılalmaz olay! 'Sana cinler musallat olmuş' deyip...Kocaeli'de akılalmaz olay! 'Sana cinler musallat olmuş' deyip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Yürek yakan konuşma: Uykum geliyor anne...

Yürek yakan konuşma: Uykum geliyor anne...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.