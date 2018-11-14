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Einstein'ın mektubu yaklaşık 40 bin dolara satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

Einstein'ın mektubu yaklaşık 40 bin dolara satıldı

KUDÜS (AA) - Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'ın 1922'de kız kardeşi Maja Einstein'a yazdığı ve o dönemde artan milliyetçilik ile anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarı mesajlarının yer aldığı mektup İsrail'de yaklaşık 40 bin dolara satıldı.

The Kedem Müzayede Evinden yapılan açıklamaya göre, Einstein'ın Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in iktidarı öncesinde kaleme aldığı mektup, Batı Kudüs'te düzenlenen açık artırmada 39 bin 360 dolara alıcı buldu.

Einstein'ın, söz konusu mektubu Almanya'nın Yahudi asıllı Dışişleri Bakanı Walther Rathenau'nun aşırı sağcılar tarafından Ekim 1922'de suikastla öldürülmesinin ardından kaleme aldığı ifade edildi.

Rathenau'nun suikasta uğramasının ardından, polisten gelen hayatının tehlikede olabileceği şeklindeki uyarılar üzerine gizlenmeye başlayan Yahudi asıllı bilim adamı Einstein, kız kardeşi Maja'ya yazdığı mektupta o dönemde artan milliyetçilik ve anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarı mesajları veriyor.

Mektubunda Einstein "Burada politik ve ekonomik olarak karanlık zamanlar başlıyor. Bu nedenle her şeyden uzaklaştığım için çok mutluyum." ifadelerini kullanıyor.

Müzayede evi yetkilileri, mektubun tahmin ettikleri fiyatın iki katına alıcı bulduğunu belirtti.

Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelendirilen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Kuramsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı Einstein, 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Albert Einstein israil mektup

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