HABER

Eirene Kulesi'nde tarihi talan edenler drone'lara ateş ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Bizans Sarayı'nın günümüze ulaşan son sağlam burcu Eirene Kulesi, yapılan kaçak kazılarla ağır bir tahribata uğradı. Kaderine terk edilen kule ayakta kalmasına rağmen dış müdahaleler nedeniyle ağır hasar gördü. Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişiler görüntülendiklerini fark edince drone'lere ateş açtı.

Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü. Tarihi yapıya zarar veren bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.

İstanbul'un göbeğinde tarih talancıları!

1 / 11

Bizans Sarayı'nın ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı.
2 / 11

Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan kule, kaderine terk edilmesine rağmen asırlara meydan okuyarak ayakta kaldı. Kule şimdilerde dış müdahaleler nedeniyle zarar görüyor.
3 / 11

Osmanlı padişahlarından Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen kule, hakkındaki çeşitli hazine iddialarının sebebiyle yıllardır definecilerin hedefi oldu.
4 / 11

Tarihi yapı bugünlerde ise ağır bir tahribat daha yaşıyor. Kulenin tepesinde ve çevresinde izinsiz kazılar define avı şüphesi taşıyor. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde 'tadilat' adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
5 / 11

Görüntüler İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan skandalı gözler önüne serdi.
6 / 11

Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği görüldü.
7 / 11

Bu kişilerin yine Sağır Han'ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti.
8 / 11

Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etti.
9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eirene Kulesi tarihi yapı kaçak kazı drone

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Atı alan üsküdarı geçdi beylerrr.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.