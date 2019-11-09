EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. dönem başkanlığına kabul edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Üye başkanlığımız boyunca Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Bu inisiyatif dahilinde, eğitim, ticaret, teknoloji, kültür, kültürel ve siyaset diyaloğunun artırılması gibi pek çok alanda çalışarak, Asya içerisindeki dinamizmi artıracağız." dedi.

Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakan yardımcıları katıldı, KKTC ve Türk Konseyi toplantıda gözlemci olarak yer aldı.

Toplantıda, EİT 24. dönem başkanlığına kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, teşkilatın başkanlığını dördüncü kez üstlendiklerini, önümüzdeki dönem üye ülkelerin de desteğiyle çok başarılı bir dönem olacağını söyledi.

Yarım milyar nüfusa ve 8 milyon kilometrekarelik alana sahip bir bölgede yaşadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonominin ve ticaretin bizim için önemi büyük. Sonuç odaklı projeler yürütmekteyiz. Ne yazık ki bu projeler dahilinde istediğimiz potansiyeli kullanmayı başaramadık." diye konuştu.