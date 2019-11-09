Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, büyük ulaştırma koridorlarını ticari açıdan kullanılabilir ve faal haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Antalya Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Soleimanpour, Bakanlar Konseyinin EİT'nin en üst düzey karar alma mekanizması olduğunu bildirdi. Toplantıya çok canlı bir katılım olduğunu, verimli bir beyin fırtınası yaptıklarını aktaran Soleimanpour, bunun da bütün üye ülkelerin örgütsel iş birliğini artırma konusunda ne kadar istekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Geçen yıl içinde EİT'nin aktivitelerini ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, ekonomik büyümeyle sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refah alanlarına yoğunlaştırdığını anlatan Soleimanpour, EİT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yol göstermesi sayesinde konseyin bugün çok başarılı bir sonuç verdiğini ifade etti.

- "Burada serbest ticaret bölgelerinin kurulmasından bahsettik" Soleimanpour, konseyin bugünkü toplantısından çıkan belge, tebliğin çok başarılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Belge, üye devletler tarafından onaylanmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu belgede ortaya konulan unsurlara odaklanacağız. Hakikaten, bu açıdan bakıldığında tarihi bir belgedir. Bu reform sürecinde haklarımızın ihtiyaçlarına ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Bu süreç üye devletlerin teşkilatımızı benimsemesi ve sahiplenmesini de artıracaktır. Bölge içi ticaret, sürdürülebilir kalkınmanın ve ekonomik büyümenin itici gücüdür. Konseyimizin özellikle uzman düzeyindeki istişareyi öne çıkarması ve en kısa sürede ECO anlaşmasının devreye sokulmasının amaçlanması, sayın Çavuşoğlu'nun söylediği çok önemli adımlardan bir tanesidir. Özellikle ticarete ve ekonomiye odaklandığımız bir toplantı oldu. Bölgesel entegrasyona odaklandığımız bir toplantı oldu. Burada serbest ticaret bölgelerinin kurulmasından bahsettik."