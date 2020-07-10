MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda

Eiza Gonzalez tatil sonrası sporda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte Meksika'da tatil yapan ünlü oyuncu Eiza Gonzalez, tatilin ardından soluğu spor salonunda aldı. Daha önce Cristiano Ronaldo ile yaşadığı birliktelikle de gündeme gelen Meksikalı yıldız Los Angeles'ta görüntülendi.

Son haftalarda yeni birlikteliğiyle gündemde olan Eiza Gonzalez gittiği spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.

BGUS_1959795_001

Geçtiğimiz haftalarda 24 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ile çıktığı romantik Meksika tatilinden dönen Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta spor yaptı. 30 yaşındaki Meksikalı oyuncu, taytının üzerine karın kaslarını gözler önüne seren bir spor bustiyeri ve spor ayakkabılarla objektiflere yansıdı.

BGUS_1959795_008

Güneş gözlüklerini de takan Gonzalez, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla hiç konuşmadan aracına binerek evinin yolunu tuttu. Eiza Gonzalez ile Timothee Chalamet, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.

BGUS_1959795_020

Gonzalez, oyunculuğunun yanı sıra hareketli özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meksikalı yıldız Josh Duhamel, Liam Hemsworth ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla konuşulmuştu.

BGUS_1959795_024

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Takipçisi dayanamadı olay teklifTakipçisi dayanamadı olay teklif
Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

O zorbaların cezaları belli oldu!

O zorbaların cezaları belli oldu!

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu!

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Hadid’in paylaşımını kaldıran Instagram özür diledi

Paylaşımını kaldıran Instagram özür diledi

Gülşah Saraçoğlu “Türkçe bilmeyen” kombini ile ders verdi. Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Gülşah Saraçoğlu’dan dudak uçuklatan havlu kombini!

Burcu Özberk bikinili yakalandı! Ödülü aldı tatile koştu

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Ebru Polat, hayranından evlilik teklifi aldı!

Takipçisi dayanamadı olay teklif

Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması

Ezgi Mola'dan evlilik açıklaması

Kanye West, Oscar de la Renta ve Vera Wang devlet kredisine başvurdu

Yok artık! Milyarderlerin listesinde ama devlete başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.