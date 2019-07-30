Ejder meyveli dondurmaya ilgi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki pastanede, ejder meyveli dondurma üretildi. İşletmeci Mesut Demirok, ejder meyveli dondurmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Muz başta olmak üzere avokado, kivi, passiflora (çarkıfelek), litchi, pitaya (ejder meyvesi), longan, guava ve mango gibi birçok tropikal meyvenin açık ve kapalı alanlarda üretiminin yapıldığı Gazipaşa'da ejder meyvesi ve mangodaki bahçeleşme çalışmaları her yıl artıyor. Bu günlerde bazı bahçelerde ejder meyvesi hasadına başlanırken, yerli tropikal ürünler de reyonlarda yerini aldı. Yerli tropikal meyveler dondurma olarak da kullanılmaya başladı. Ejder meyveli dondurma imal eden pastane işletmecisi Mesut Demirok, müşterilerine farklı bir damak tadı sundu. Demirok'un yaptığı ejder meyvesi dondurması müşterilerden büyük talep gördü. Mesut Demirok, "İlçemizde üretilen ejder meyvesinden dondurma yapmaya başladık. Bu dondurmamızın bileşeni süt, salep, çam sakızı, şeker ve ejder meyvesi. Tamamen doğal olup ayrı bir tat oluşturuyor. Biz tropikal meyvelerin her birinden ayrı bir tat almayı amaçladık. Bu dondurmanın yapımı biraz zor ama yemesi ve tadı çok güzel. Amacımız müşterilerimizin değişik tropikal meyvelerin dondurmasını tatmasını sağlamak. Şu anda ejder meyvesi dondurmasına aşırı talep var. Bunun yanında keçiboynuzu diğer adıyla incirli dondurma, böğürtlenli dondurma yapıyoruz" dedi. 'HALKIN İLGİSİ YOĞUN' Müşterilerin sağlıklı dondurma yemesini amaçladıklarını anlatan Mesut Demirok, "Halkın da ilgisi yoğun. İmal ettiğimiz dondurmanın diğer dondurmalara göre fiyat farkı var. Tropikal ürün kullanıyoruz. Doğal malzemeler de işin içine girince maliyet yükseliyor. Diğer bir amacımız da Gazipaşa'da yetişen ürünlerimizi halkımıza tanıtmak ve bunu farklı tatlarla birleştirmek" diye konuştu. Cengiz Uğur, ejder meyvesi dondurmasını ilk kez tattığını belirterek, "Çok farklı bir tadı var. İlk kez yiyorum. Çok güzel, herkese tavsiye ederim" dedi. Sinem Uslu da arkadaşıyla özellikle ejder meyvesi dondurması yemek için geldiğini anlatarak, çok güzel bir tadı olduğunu söyledi.

