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Ejder meyveli lokum ve tarhana yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da son yıllarda üretimi artan ejder meyvesi (pitaya) kullanılarak, lokum ve tarhana yapıldı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da son yıllarda üretimi artan ejder meyvesi (pitaya) kullanılarak, lokum ve tarhana yapıldı. Pitayalı lokum ve tarhananın kilosu 40 TL'ye satılıyor.
Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Gastro Antalya'da, ilginç ürünler de sergileniyor. Türkiye'de son yıllarda Akdeniz sahillerinde üretimi artan tropik meyve türlerinden biri olan pitaya, İzmirli bir kadın girişimci tarafından Türk mutfağına uyarlandı. Ejder meyvesi olarak da bilinen, içi beyaz ve kırmızı olmak üzere iki çeşidi bulunan pitayadan hem Türk lokumu hem de tarhana yapıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde 'Pitaya Ağacı' adlı firmasında, ejder meyvesinden Türk lokumu ve tarhana üreten Zülfiye Duruoğlu, pitayanın hem beyazı hem kırmızısından lokum ve tarhana ürettiğini söyledi. Duruoğlu, “Pitaya meyvesini ezip lokum yapımında kullanıyoruz. Daha sağlıklı ürünler ve insanlara değerli besinler sunmak için çalışıyoruz. Pitaya bize yurt dışından gelen bir meyveyken son 10 yıldır ülkemizde üretiliyor. Yurt dışındaki insanlar bizi 'Turkish Delight' olarak biliyor. Turkish Delight ve pitayayı birleştirince ülkemizin tanıtımına daha çok katkıda bulunmak amacıyla yapılmış bir ürün. Pitayanın meyve olarak tanesi en uygun 20 lira. Lokumu ise yarım kiloluk paketlerde 20 lira" dedi.
Pitayalı tarhana fikrinin ise tarhananın Türk toplumunun en vazgeçilmez tatlarından bir çorba olması nedeniyle ortaya çıktığını anlatan Duruoğlu, “Her kültürde ve yaş kesiminde sevilerek tüketilir. Bu nedenle daha farklı bir tatla, pitaya meyvesini Türk mutfağına katmak adına pitaya tarhana yaptık. İçinde süzme yoğurt, sarımsak, soğan ve ejder meyvesinin püresi var. Bütün işlemleri normal tarhanayla aynı ve yaklaşık 1.5 yıldır çorbanın satışını yapıyoruz. İnsanlar merak ediyor, yeni bir tat ve besin değeri olduğundan denemek istiyorlar. Satışlarımız da gayet güzel. 250 gramı 10 lira" dedi.
AVOKADOLU TAHİN HELVA
Duruoğlu'nun tropik meyveleri kullanarak ortaya çıkardığı bir diğer ürün de avokadolu tahin helva. 'Avokado Türk yemekleri' adlı bir kitap da çıkardığını belirten Duruoğlu, “A'dan Z'ye tatlısından çorbasına, bütün kültür düzeyine hitap edecek tariflerden oluşan bir kitabımız var. Aynı zamanda avokado meyvesinden yaptığımız tahin helvası var. İçinde tahin, sofra şekeri ve avokado var. kesinlikle aroma değil, avokadoyu ezip kullanıyoruz. Farklı ürün üretiminde insanlara rol model olmaya çalışıyoruz. Raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri kullanılmadığından çok sağlık ürünler" diye konuştu.

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