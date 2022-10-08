'Ejderhanın ateş topları' gökyüzünü aydınlatacak! Heyecanla beklenen gün geldi: Draconid meteor yağmuru başlıyor

Uzun süredir sessiz olan, "Giacobinid" olarak da bilinen Draconid meteor yağmuru yeniden gökyüzünde görsel şölen oluşturacak.

PAZAR GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

Draconid meteor yağmuru 9 Ekim günü zirve yapacak ve Draco takımyıldızının ejderhasından çıkan ateş toplarını görme şansı sunacak.

DOLUNAY ENGELİ

Ne var ki meteor yağmurunun dolunaya denk gelmesi nedeniyle meteor yağmurunu izlemek için ideal koşullar yok. Ancak dolunay yükselmeden önce alacakaranlıkta görmenin mümkün olabilecek.

İdeal gözlem noktası Kuzey Yarım Küre olsa da Güney Yarım Küre'den de gözlenebilecek.

Meteor yağmuru 10 Ekim'e dek devam edecek.

