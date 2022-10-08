HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Ejderhanın ateş topları' gökyüzünü aydınlatacak! Heyecanla beklenen gün geldi: Draconid meteor yağmuru başlıyor

'Ejderhanın ateş topları' gökyüzünü aydınlatacak! Heyecanla beklenen gün geldi: Draconid meteor yağmuru başlıyor

08.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay gözlemcilerinin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Gökyüzü bugün günlerce sürece Draconid meteor yağmuruyla aydınlanacak. Uygun koşulları yakalayabilenler, ejderhanın alev toplarını görme imkanına kavuşacak.

'Ejderhanın ateş topları' gökyüzünü aydınlatacak! Heyecanla beklenen gün geldi: Draconid meteor yağmuru başlıyor

Uzun süredir sessiz olan, "Giacobinid" olarak da bilinen Draconid meteor yağmuru yeniden gökyüzünde görsel şölen oluşturacak.

PAZAR GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

Draconid meteor yağmuru 9 Ekim günü zirve yapacak ve Draco takımyıldızının ejderhasından çıkan ateş toplarını görme şansı sunacak.

33

DOLUNAY ENGELİ

Ne var ki meteor yağmurunun dolunaya denk gelmesi nedeniyle meteor yağmurunu izlemek için ideal koşullar yok. Ancak dolunay yükselmeden önce alacakaranlıkta görmenin mümkün olabilecek.

İdeal gözlem noktası Kuzey Yarım Küre olsa da Güney Yarım Küre'den de gözlenebilecek.

Meteor yağmuru 10 Ekim'e dek devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 dakikada 57 milyon dolara satıldı 20 dakikada 57 milyon dolara satıldı
'Nükleer kıyamet' açıklaması! "Putin'in tehditlerini ciddiye alıyoruz"'Nükleer kıyamet' açıklaması! "Putin'in tehditlerini ciddiye alıyoruz"
Dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor! Tanesi 2 bin liradan satılıyorDev tavşanlar görenleri şaşırtıyor! Tanesi 2 bin liradan satılıyor
Anahtar Kelimeler:
meteor yağmuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Dün gece yarısı açıkladı! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali...

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Kredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı borçlarına yeni düzenleme

Yaşlı kadına eziyet skandalını ortaya çıkaran kişi konuştu

Yaşlı kadına eziyet skandalını ortaya çıkaran kişi konuştu

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için sert sözler!

Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.