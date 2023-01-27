Ek-2/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her aracın türü, yaşı ya da modeli ne olursa olsun tescil belgesine sahip olması gerekir. Tescil belgeleri sıfır araçlar için geçerli olduğu gibi devredilen, satılan ve 2. el araçlar için de geçerlidir. Arabalara verilen tescil ve trafik belgeleri aracın türü, yaşı ve motor gücü gibi bazı sınıflandırılmalar göz önüne alınarak verilir. Bununla birlikte satın alınan aracın hangi amaçla kullanılacağı da belirlenerek belgeler düzenlenir. Bu noktada ticari veya kişisel kullanım devreye girer. Araç tescil belgesinde aracın ne amaçla kullanılacağı yer alır.

Ek-2/1 trafik cezası nedir?

Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan madde Ek-2/1'de açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabaların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilen amacın dışında kullanmak veya sürülmesine izin vermektir. Bu kurala riayet edilmediği takdirde Ek-2/1 maddesi trafik ihlali yapılmış sayılır. Belirlenen durumun dışına çıkan kişi veya kişilere kara yolları tarafından cezai işlem uygulanır.

Ek-2/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan hiçbir sürücü veya yolcu trafik kurallarına aykırı davranmak istemez. Ancak bazen dikkatsizce yapılan hatalar olabilir. Böyle durumlarda cezai işlem uygulanır. "Aracın tescil edildiği durumun dışında kullanılması” konulu Ek 2/1 kodlu trafik kuralına göre arabaların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilen amacın dışında kullanılması madde ihlaline giriyor. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda, aracı kullanan kişiye (sürücüye) ve aracın sahibine idari para cezası verilir. Ayrıca araç 15 gün boyunca trafikten men edilir. Eğer sürücü araç sahibi değilse de ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Ek-2/1 trafik cezası tutarı ne kadar?

Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanan veya kullanılmasına izin veren kişilere Ek-2/1 trafik cezası tutarı dâhilinde 4.064 TL idari para cezası uygulanır. 15 gün içerisinde erken ödeme yapılırsa % 25 indirimli olarak Ek-2/1 trafik cezası tutarı 3.048 TL ödenir. Söz konusu maddenin ihlali durumunda ceza sorgulama işlemi için emniyet müdürlüğü veya jandarmaya başvuru yapılabilir. Bununla beraber sorgulama işlemleri online olarak da yapılabilir. e-Devlet sistemi üzerinden kişi veya tüzel kişi kapsamında isme veya firmaya kayıtlı Ek-2/1 trafik cezası sorgulaması yapılabilir.