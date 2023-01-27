HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Ek-2/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Ek-2/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde motorlu araçların trafikte kullanılabilmeleri için aracın tescil işlemlerinin yapılması gerekir. Araç tescil işlemi aracın trafiğe çıkabilmesi için bakanlık tarafından, gerekli belgelerle yapılan kayda bağlı izin şeklidir. Bu durum 2. el araç satın alındığında da geçerli olup tescil işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması kontrol edilmelidir. Bu durumun ihlal edilmesinde uygulanan ek-2/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

Ek-2/1 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her aracın türü, yaşı ya da modeli ne olursa olsun tescil belgesine sahip olması gerekir. Tescil belgeleri sıfır araçlar için geçerli olduğu gibi devredilen, satılan ve 2. el araçlar için de geçerlidir. Arabalara verilen tescil ve trafik belgeleri aracın türü, yaşı ve motor gücü gibi bazı sınıflandırılmalar göz önüne alınarak verilir. Bununla birlikte satın alınan aracın hangi amaçla kullanılacağı da belirlenerek belgeler düzenlenir. Bu noktada ticari veya kişisel kullanım devreye girer. Araç tescil belgesinde aracın ne amaçla kullanılacağı yer alır.

Ek-2/1 trafik cezası nedir?

Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan madde Ek-2/1'de açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre Ek-2/1 trafik cezası maddesi ihlalin konusu arabaların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilen amacın dışında kullanmak veya sürülmesine izin vermektir. Bu kurala riayet edilmediği takdirde Ek-2/1 maddesi trafik ihlali yapılmış sayılır. Belirlenen durumun dışına çıkan kişi veya kişilere kara yolları tarafından cezai işlem uygulanır.

İlginizi Çekebilir

131/6-c trafik cezası nedir?

131/6-c trafik cezası nedir?

131/6-a trafik cezası nedir?

131/6-a trafik cezası nedir?

131/6-d trafik cezası nedir?

131/6-d trafik cezası nedir?

 62 trafik cezası nedir?

62 trafik cezası nedir?

63 trafik cezası nedir?

63 trafik cezası nedir?

Ek-2/1 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan hiçbir sürücü veya yolcu trafik kurallarına aykırı davranmak istemez. Ancak bazen dikkatsizce yapılan hatalar olabilir. Böyle durumlarda cezai işlem uygulanır. "Aracın tescil edildiği durumun dışında kullanılması” konulu Ek 2/1 kodlu trafik kuralına göre arabaların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde belirtilen amacın dışında kullanılması madde ihlaline giriyor. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda, aracı kullanan kişiye (sürücüye) ve aracın sahibine idari para cezası verilir. Ayrıca araç 15 gün boyunca trafikten men edilir. Eğer sürücü araç sahibi değilse de ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Ek-2/1 trafik cezası tutarı ne kadar?

Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanan veya kullanılmasına izin veren kişilere Ek-2/1 trafik cezası tutarı dâhilinde 4.064 TL idari para cezası uygulanır. 15 gün içerisinde erken ödeme yapılırsa % 25 indirimli olarak Ek-2/1 trafik cezası tutarı 3.048 TL ödenir. Söz konusu maddenin ihlali durumunda ceza sorgulama işlemi için emniyet müdürlüğü veya jandarmaya başvuru yapılabilir. Bununla beraber sorgulama işlemleri online olarak da yapılabilir. e-Devlet sistemi üzerinden kişi veya tüzel kişi kapsamında isme veya firmaya kayıtlı Ek-2/1 trafik cezası sorgulaması yapılabilir.

İlginizi Çekebilir

61/1-ı trafik cezası nedir?

61/1-ı trafik cezası nedir?

 61/1-j trafik cezası nedir?

61/1-j trafik cezası nedir?

 61/1-k trafik cezası nedir?

61/1-k trafik cezası nedir?

 61/1-l trafik cezası nedir?

61/1-l trafik cezası nedir?

 61/1-m trafik cezası nedir?

61/1-m trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!
Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezası sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.