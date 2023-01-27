Ek-2/3-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/3-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkan araçların tescil edildiği durumun haricinde farklı bir amaçla kullanılması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ek 2. maddesi kapsamında yer alır. Bu maddede yer alan hükümlere göre para cezası verilir. Ek-2/3-a trafik cezası, ek 2 maddeleri içerisinde yer alıp sürücülere veya araç sahiplerine uygulanan idari bir cezadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 135. maddesi esas alınarak ek-2-3-a maddesinden cezai işlem uygulanır.

Ek-2/3-a trafik cezası nedir?

Ek 2/3 maddesi içerisinde yer alan Ek-2/3-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu belediyeden izin almadan yolcu taşımayla ilgilidir. Bu bağlamda Ek-2/3-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun gereğince ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı almadan belediyenin sınırları içerisinde yolcu taşımak yasaktır. Hangi belediye sınırları içerisinde yolcu taşınacaksa o belediyeden izin alınması gerekir. Bu maddedeki hükümlere göre trafik kanunları kapsamında bazı yaptırımlar öngörülür.

Ek-2/3-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Çoğunlukla trafiğin daha akıcı olduğu noktalarda yapılan trafik kontrolleri esnasında, trafik ihlali belirlenerek, jandarma trafik görevlileri veya trafik polisleri tarafından tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanır. Eğer bir sürücünün belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenirse sürücüye trafik cezası uygulanır. Aracın işleteni ya da sahibi aracın sürücüsü olup olmadığına bakılmaksızın, bu maddenin 3. fıkrasına aykırı olarak aracı kullanılmaması konusunda gerekli tedbirleri almak ve denetimi sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca araç 60 gün boyunca trafikten men edilir.

Ek-2/3-a trafik cezası tutarı ne kadar?

Her yıl güncellenen trafik cezaları gereğince 2023 yılında Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 20.342 TL olarak uygulanır. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanarak Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 15.256,50 TL olarak ödenir. Bir yıl içerisinde tekrar edilmesi durumunda Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 40.684 TL olur. %25 indirimli olarak Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 30.513 TL şeklinde ödenebilir.