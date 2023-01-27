Ek-8 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-8 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Zorunlu tutulan mali sorumluluk sigortası sağlayan sigorta şirketleri sigorta yapılan araçlarla ilgili bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine bildirmek zorundadır. Sigortasını yaptırmamış kişi ve araçları tespit etmek amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından istenen bilgileri sunmalıdır. Herhangi bir amaçla bilgi yanıltan sigorta şirketleri hakkında cezai işlem uygulanır.

Ek-8 trafik cezası nedir?

Ek-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sigorta şirketlerini kapsar. Bu bağlamda ek-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıran kişilerin ve sigortalanan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine (TSB) bildirmek zorundadır. Bu bilgilerin TSB'ye bildirilmemesi, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit etmek amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından istenen ya da istenecek bilgileri vermemek suçtur.

Ek-8 trafik cezası kimlere uygulanır?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe bilgileri bildirmeyen ve Bakanlık istediği takdirde bu bilgileri vermeyen sigorta şirketlerinin ek-8 maddesi ihlal edilmiş sayılır ve sorumlu kişilere yaptırım uygulanır. Bu kural ihlalini gerçekleştiren sigorta şirketlerine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanır. Trafik cezası rehberinde belirtildiği üzere Ek-8 trafik cezası alınırsa herhangi bir ceza puanı yazılmaz.

Ek-8 trafik cezası tutarı nedir?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranların ve sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri ilgili kuruma göndermeyen, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit etmek için poliçeleri yollamayan sigorta şirketlerine ek-8 koduyla ceza kesilir. Ek-8 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde 5252 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre idari para cezası belirlenir. Maddenin ihlali durumunda ek-8 trafik cezası tutarı 30.953 TL'dir. Diğer trafik cezalarında 15 gün içerisinde ödenmesi hâlinde uygulanan %25 indirim tutarı Ek-8 trafik cezası tutarı için gerçekleştirilmez.



