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/ ek bilgi / FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polis tarafından önleri kesilen hırsızlık şebekesi üyeleri, ortalığı birbirine kattı.

/ ek bilgi / FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar 

Murat DELİKİLTAŞ-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polis tarafından önleri kesilen hırsızlık şebekesi üyeleri, ortalığı birbirine kattı. Köprü üzerinde kurulan polis barikatını aşmak için araçlara çarparak kendilerine yol açmaya çalışan hırsızlardan biri arabadan atlayarak kaçarken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, sabah saatlerinde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde ekipleri, bir süre önce, hırsızlık çetesi üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, bu sabah, Ataşehir'deki bir adresten çıkarak bir otomobile binen şüphelileri takibe başladı. Çete üyelerinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelmeleri üzerine, şüphelilerin yakalanması için köprü trafiği durdurularak barikat kuruldu. Hırsızlık çetesi üyeleri, Baltalimanı ayağına geldikleri sırada polis barikatını fark edince, duran diğer araçlara çarparak kendilerine yol açmaya çalıştılar. Bu sırada, şüphelilerden biri araçtan inip ağaçlık alana kaçtı. Polis, diğer dört kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ağaçlık alana kaçarak izini kaybettiren diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

(FOTOĞRAF)

/ ek bilgi / FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar / ek bilgi / FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar / ek bilgi / FSM Köprüsü'nde hareketli dakikalar

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