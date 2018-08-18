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(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Kadıköy'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de  binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu.

Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İstanbul (DHA) - KADIKÖY'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu. Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gökay Erdem'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Olay yerin gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Gökay Erdem'in cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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