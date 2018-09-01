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ek bilgi ve fotoğraflarla// Polis, Cumartesi anneleri eylemine izin vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

CUMARTESİ Anneleri'nin 701'inci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı.

Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)
CUMARTESİ Anneleri'nin 701'inci hafta eylemi öncesi Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleri ile kapatıldı. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi.
İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde toplanan aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi. Grup yürüyüşe geçeceği sırada polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek gruba izin vermedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi başlattı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü. Gruptan bazılarının bekleyişi sürüyor.
Polis sabah saatlerinde Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan ara sokaklar ile İstiklal Caddesi'nin bir bölümünü bariyerlerle kapatmıştı.

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