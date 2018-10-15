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ek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

  2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor.

ek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

Erhan TEKTEN- Can EROK-İSTANBUL,(DHA)
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor. Öte yandan saat 13.00'da başkonsolosluk binasına bir temizlik şirketinden 2 kadın bir erkek görevli geldi. Temizleme kovaları ve paspaslarla içeri girmeleri konsolosluk önünde hareketlilik yaşanmasına sebep oldu.

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ek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyorek bilgi ve fotoğraflarla// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor

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