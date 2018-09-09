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(ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZINDA YATTA CİNAYET

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

  * Üvey kardeşini alacak-verecek tartışması sonrası öldürdü Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beşiktaş Bebek'te yatla denize açılan 2 üvey kardeş arasında kavga çıktı.

* Üvey kardeşini alacak-verecek tartışması sonrası öldürdü

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beşiktaş Bebek'te yatla denize açılan 2 üvey kardeş arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada küçük kardeş hayatını kaybetti. Zanlı, yat kıyıya yanaşır yanaşmaz gözaltına alındı.
Olay dün saat 11:00 sıralarında yaşandı. Bebek'ten kiraladıkları yat ile denize açılan Yusuf Dörtlemez ve Selçuk Nurdoğan boğaz turu yapıyordu. İki üvey kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. tişmeler de başlayınca Nurdoğan üstünde taşıdığı tabancayı çekerek üvey kardeşi Dörtlemez'e ateş etti. Açık denizde olayı gören diğer teknelerdeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Zanlı kardeşini vurduktan sonra tabancayı denize attı. Yat kaptanı yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Nurdoğan'ı yat kıyıya yanaşır yanaşmaz gözaltına aldı. Yat kaptanı M.C'de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Dörtlemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.Gözaltına alındıktan sonra tabancanın atıldığı yeri deniz polisine göstermesi için tekrar olay yerine getirilen M.C deniz polisi teknesi ile götürülerek tabancanın atıldığı yeri gösterdi. Dalış yapan dalgıç polisler çok derinde olan tabancaya ulaşamadı Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Dörtlemez'in fotoğrafları
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Cinayet zanlısı yatta gözaltına alınıp polis tarafından götürülmesi
-Ayakkabısız yürümesi
-Yat kaptanı M.C'yi polisin götürmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Olay yerindeki sağlık ekipleri
-Olay yerindeki Cumhuriyet savcısı
-Deniz polisi ekipleri
-Vatandaş ile röportaj
-Olay yeri inceleme ekiplerinin toplanan delilleri götürmesi
-Cesedin Cenaze aracına alınması
-Genel ve detay görüntüler

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