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(ek bilgilerle) 11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 22:54 | Son Güncelleme

 İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul, (DHA) - İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi’nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Taksim'de yapılan denetimlerde polisten kaçan bir otomobil ekipler tarafından takibe alındı. Tophane'de durdurulan 35 HR 426 plakalı otomobilin sürücüsü Melih A. gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün otomobilin hacizli olması nedeniyle kaçtığı öğrenildi.

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11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
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