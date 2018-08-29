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 (ek bilgilerle) 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

  * Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki bir kızı elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.    Haber:Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi.

* Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki bir kızı elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Haber:Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Ümraniye'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Olay, Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen S.E. markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi. Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Taciz anları
-Detaylar

29.08.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180829041

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