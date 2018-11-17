 (ek bilgilerle) ARNAVUTKÖY'DE SICAK DAKİKALAR

- Şüphelilerin kaçtığı araç, kapan ile lastikleri patlatılarak durduruldu.

- Polise ateş açan şüphelilerden biri vurularak yakalandı

Haber - Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açtığı belirtilen şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hadımköy'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri, aracı durdurmak istedi. Polisi görünce durmayan araçtaki 5 kişi ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Hadımköy'den Arnavutköy'e kadar yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik bir kovalamacanın ardından araç, Gençosman Caddesi'ne kurulan kapanla durduruldu. Lastikleri patlatılan araçtaki 5 şüpheli polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi.

Yaralı A.S. (16) ile aynı araçta bulunan M.K. (17), F.U. (25), S.Ü. (25) ve M.K. (18) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, A.S.'nin evden hırsızlık, yağma, gasp, kayıp şahıs suçlarından sabıka kaydı, hükümlünün ve tutuklunun kaçması ve silahla yağma suçlarından aranmasının olduğu öğrenildi. A.S.'nin 3 yıl 20 gün kesilmiş cezasının da bulunduğu belirlendi.

Araçta bulunan diğer şüphelilerin ise gasp, kasten yaralama, taksirle yaralama, kumar, parada sahtecilik, evden hırsızlık, yağma ve kapkaç olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda atışa hazır vaziyette tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında "Uyuşturucu ve polise mukavemet" suçlarından işlem yapılan F.U., S.Ü. ve M.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük olan şüpheli M.K. ise ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan şüpheliler

-Durdurulan araç

-Araçtan detaylar

-Yaralı şüphelinin ambulansa konması

-Diğer şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar

17.11.2018 -11.36- Haber Kodu : 181117043

