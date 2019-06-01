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(ek bilgilerle)  Dövdüğü kadını otomobilden atan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir kadını döverek araçtan atan kişi yakalandı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de bir kadını döverek araçtan atan kişi yakalandı. Olaydan sonra şikayetçi olmamasına rağmen genç kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi. Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadın taksiyle uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın basına yansıması üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakadan kimliği tespit edilen kişi yakalandı. Şikayetçi olmayan genç kadın da tespit edildi. Kadın ve dayak atan kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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