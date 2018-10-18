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(ek bilgilerle)- İŞ ADAMINA LÜKS ARACINDA SİLAHLI SALDIRI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

  Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra çağ ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren 2 kişi, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile saat 04.00 sıralarında yakalandı. Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Mustafa Erkin Karaman'ın ambulansa bindirilmesi
-İş adamının kullandığı araç
-Olayın olduğu sokakta olay yeri inceleme polisinin çalışması
-Genel ve detay
-Karaman'ın fotoğrafları

18.10.2018 - 09.49 Haber Kodu : 181018023

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