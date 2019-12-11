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/ek bilgiyle/ 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti.

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeği hastaneye bırakıp kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR
Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler, hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

DARP İZİ TESPİT EDİLDİ
Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

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