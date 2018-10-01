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 - (ek bilgiyle) ADNAN OKTAR'IN VİLLASI BOŞALTILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.
Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait bir kamyon dolusu kıyafet, bir kamyon dolusu lüks marka ayakkabı ve bir kamyon mobilyadan oluşan eşya, yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Eşyaların villalardan çıkarılması
-Eşyaların görüntüsü
-Kamyonların gidişi
-Villanın daha önceden çekilen havadan görüntüleri

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