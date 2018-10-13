Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) - SULTANGAZİ'de öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Genç kız, komşularının iddiasına göre öz annesinden şiddet görüyordu.

Dün yine annesinden şiddet gördüğü öne sürülen S.C., evin arka balkonuna kaçtı. Annesinin balkona doğru geldiğini gören genç kız, yaşadığı panikle 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Zeminde bulunan bir masanın üzerine düşen S.C.'nin şans eseri hafif yaralandı. Acı içinde kıvranan S.C., apartmanın bodrum katında yaşayan komşularından yardım istedi.

Ailenin kapısını çalan S.C., komşularından polise haber vermelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.C.'nin yardım beklediği eve gitti. Polis, kolu incinen genç kızı tedavi edilmek üzere hastaneye, anne E.C. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis aracına binen genç kız annesinin şiddetinden kaçtığını ve bundan dolayı da balkondan düştüğünü gözyaşları içerisinde dile getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis merkezine götürülen anne E.C. kızının kazayla düştüğünü söylediği öğrenilirken S.C.'nin de şikayetçi olmadığı belirtildi. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın haber üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

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