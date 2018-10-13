HABER

/ek bilgiyle/ "Anne şiddetinden kaçarken balkondan düştü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

 - SULTANGAZİ'de öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.  Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) - SULTANGAZİ'de öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Genç kız, komşularının iddiasına göre öz annesinden şiddet görüyordu.
Dün yine annesinden şiddet gördüğü öne sürülen S.C., evin arka balkonuna kaçtı. Annesinin balkona doğru geldiğini gören genç kız, yaşadığı panikle 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Zeminde bulunan bir masanın üzerine düşen S.C.'nin şans eseri hafif yaralandı. Acı içinde kıvranan S.C., apartmanın bodrum katında yaşayan komşularından yardım istedi.
Ailenin kapısını çalan S.C., komşularından polise haber vermelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.C.'nin yardım beklediği eve gitti. Polis, kolu incinen genç kızı tedavi edilmek üzere hastaneye, anne E.C. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis aracına binen genç kız annesinin şiddetinden kaçtığını ve bundan dolayı da balkondan düştüğünü gözyaşları içerisinde dile getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Polis merkezine götürülen anne E.C. kızının kazayla düştüğünü söylediği öğrenilirken S.C.'nin de şikayetçi olmadığı belirtildi. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın haber üzerine harekete geçtiği kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Marmaris merkezine inen domuzları tencere- tava ile uzaklaştırdılarMarmaris merkezine inen domuzları tencere- tava ile uzaklaştırdılar
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Emekliye en az 2 bin 361 TL!

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.