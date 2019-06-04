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/ek bilgiyle/ İstanbul'da bayram trafiği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA  -  İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

(FOTOĞRAF)

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